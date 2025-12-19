Врач-нарколог назвал лучшие закуски к алкоголю

На пороге новогодних праздников многие задумываются, как правильно пить и чем закусывать, чтобы не потерять контроль и не испортить утро после веселья. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с KP.RU дал советы о подходящей закуске.
«Масло, как и любая очень жирная пища, слегка отодвигает опьянение. Но потом эта жирная пробка рассасывается и алкоголь стремительно всасывается через стенки желудка. Ситуация: “трезвый-трезвый, бах и ничего не помню”», — пояснил эксперт.
По его словам, лучше всего закусывать углеводной пищей — картошкой в мундире, квашеной капустой, солеными огурцами. Эти продукты помогают восполнить калий, натрий, магний и витамин C, которые организм теряет под действием алкоголя. Белковая пища, вроде мяса, не так эффективна для замедления опьянения.
Казанцев также отметил, что алкоголь с сахаром удлиняет эффект опьянения, а после застолья помогает только полноценный сон, вода и при необходимости энтеросорбенты. Волшебных способов «отключить» похмелье пока не придумано.
Ранее нарколог Руслан Исаев рассказал, что алкоголь даже в небольших количествах провоцирует рак. ВОЗ классифицирует этанол как канцероген 1-й группы.