Врач-нарколог назвал лучшие закуски к алкоголю

Нарколог Казанцев: Алкоголь лучше не закусывать жирной пищей.

Источник: Комсомольская правда

На пороге новогодних праздников многие задумываются, как правильно пить и чем закусывать, чтобы не потерять контроль и не испортить утро после веселья. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с KP.RU дал советы о подходящей закуске.

«Масло, как и любая очень жирная пища, слегка отодвигает опьянение. Но потом эта жирная пробка рассасывается и алкоголь стремительно всасывается через стенки желудка. Ситуация: “трезвый-трезвый, бах и ничего не помню”», — пояснил эксперт.

По его словам, лучше всего закусывать углеводной пищей — картошкой в мундире, квашеной капустой, солеными огурцами. Эти продукты помогают восполнить калий, натрий, магний и витамин C, которые организм теряет под действием алкоголя. Белковая пища, вроде мяса, не так эффективна для замедления опьянения.

Казанцев также отметил, что алкоголь с сахаром удлиняет эффект опьянения, а после застолья помогает только полноценный сон, вода и при необходимости энтеросорбенты. Волшебных способов «отключить» похмелье пока не придумано.

Ранее нарколог Руслан Исаев рассказал, что алкоголь даже в небольших количествах провоцирует рак. ВОЗ классифицирует этанол как канцероген 1-й группы.