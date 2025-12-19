Стала известна стоимость новогоднего стола для одного человека в 2025 году

Средняя стоимость новогоднего стола для одного человека в России в 2025 году составит почти 1,5 тысячи рублей. Как подсчитал эксперт Антон Тренин для РИА Новости, в ноябре 2025 года набор продуктов для праздничного меню обойдётся в 1 тысячу 454 рубля, что на 6,9% выше, чем в ноябре 2024 года (1 тысяча 360 рублей), и соответствует уровню годовой инфляции.
В праздничное меню вошли традиционные блюда: бутерброды с красной икрой и сырокопчёной колбасой, овощные нарезки, сыр, салаты «оливье» и «сельдь под шубой», а также говядина с картофелем в качестве горячего. На десерт предлагаются апельсины и шоколадные конфеты. Общий вес всех блюд составляет около 1,2 килограмма.
Из напитков в расчёт включены три бокала игристого вина по 125 миллилитров, 125 миллилитров коньяка и 0,5 литра фруктового сока.
Ранее россиянам напомнили, что последний рабочий день в 2025 году не будет сокращенным.
