Стала известна стоимость новогоднего стола для одного человека в 2025 году

Средняя стоимость новогоднего стола для одного человека в России в 2025 году составит почти 1,5 тысячи рублей. Как подсчитал эксперт Антон Тренин для РИА Новости, в ноябре 2025 года набор продуктов для праздничного меню обойдётся в 1 тысячу 454 рубля, что на 6,9% выше, чем в ноябре 2024 года (1 тысяча 360 рублей), и соответствует уровню годовой инфляции.