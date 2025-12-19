Ричмонд
Зеленский лишил госстипендий восьмерых украинских спортсменов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, лишающий государственной поддержки ряд известных украинских спортсменов. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте главы государства в среду, 17 декабря.

Согласно указу, государственные стипендии отменены для восьми атлетов. В числе лишенных поддержки оказались олимпийские чемпионы Сергей Бубка и Яна Клочкова.

Также без государственных выплат остался бронзовый призер Олимпийских игр по прыжкам в воду Илья Кваша. Кроме того, в список попали спортсмены Юрий Ермаков, Валерий Лозик и Игорь Матвиенко.

13 декабря стало известно, что Олега Татарова снимают с должности заместителя главы офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 ноября, подписал указ об отстранении Андрея Ермака от должности главы офиса президента страны.

У Ермака 28 ноября прошли обыски. Он упоминается в деле о коррупции в «Энергоатоме» и фигурирует в деле Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

