Зеленский лишил госстипендий восьмерых украинских спортсменов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, лишающий государственной поддержки ряд известных украинских спортсменов. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте главы государства в среду, 17 декабря.
Согласно указу, государственные стипендии отменены для восьми атлетов. В числе лишенных поддержки оказались олимпийские чемпионы Сергей Бубка и Яна Клочкова.
Также без государственных выплат остался бронзовый призер Олимпийских игр по прыжкам в воду Илья Кваша. Кроме того, в список попали спортсмены Юрий Ермаков, Валерий Лозик и Игорь Матвиенко.
13 декабря стало известно, что Олега Татарова снимают с должности заместителя главы офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 ноября, подписал указ об отстранении Андрея Ермака от должности главы офиса президента страны.
У Ермака 28 ноября прошли обыски. Он упоминается в деле о коррупции в «Энергоатоме» и фигурирует в деле Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.