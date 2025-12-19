Россиянам рассказали, как новогодние праздники отразятся на зарплатах

В этом году россияне отдохнут на новогодних праздниках дольше обычного. Однако на зарплате за январь это не скажется. Новогодние праздники не являются основанием для сокращения оклада. Так заявила депутат Госдумы Екатерина Стенякина в диалоге с ТАСС.
Она указала на отсутствие прав у работодателя на сокращение зарплат сотрудников из-за длительных выходных. Парламентарий также напомнила, что россияне в 2026 году выходят на работу 12 января.
«Работающим россиянам за этот период отдыха работодатель не имеет права сокращать заработную плату. Все это зафиксировано в Трудовом кодексе», — предупредила Екатерина Стенякина.
Стало известно, как изменились зарплаты курьеров за этот год. Оказалось, что в среднем доходы специалистов этой области выросли на 26%. Зарплаты достигли 146 тысяч рублей.