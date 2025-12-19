Россиянам рассказали, как новогодние праздники отразятся на зарплатах

В этом году россияне отдохнут на новогодних праздниках дольше обычного. Однако на зарплате за январь это не скажется. Новогодние праздники не являются основанием для сокращения оклада. Так заявила депутат Госдумы Екатерина Стенякина в диалоге с ТАСС.