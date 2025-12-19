Полпред правительства в высших судах Барщевский уходит из-за возраста

Юрист категорически опроверг информацию о том, что его отставка может быть связана с деятельностью адвоката Марии Пуховой, состоящей в коллегии «Барщевский и партнеры». Он охарактеризовал эти слухи как «полный бред» и заявил, что решение покинуть пост было принято заранее, подчеркнув, что к текущей работе названной коллегии не имеет отношения, поскольку она лишь носит его имя.