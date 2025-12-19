Полпред правительства в высших судах Барщевский уходит из-за возраста

Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский заявил об уходе с поста.
«Я перед вами выступаю последний раз. Как говорится, на прощание я скажу. Без двух месяцев четверть века я представлял правительство в Конституционном суде», — рассказал Борщевский на очередном заседании.
За четверть века работы, как заявил Барщевский, он часто расходился во мнениях с Конституционным судом, а два его вердикта и вовсе считает ошибочными.
Барщевский подчеркнул, что предельный возраст для занятия госдолжности, согласно закону, составляет 70 лет. Так как этот возраст он достигнет 27 декабря, то уже 26 декабря оставит пост, чтобы вернуться к адвокатской работе.
Он добавил, что параллельно занимается своим театром «Неформат». Юрист признал, что совмещение государственной службы с театральной работой давалось ему с трудом, и честно сказал, что скучает по адвокатской деятельности. Хотя Барщевский и отдает себе отчет в ином масштабе работы, но, вероятно, этого будет вполне достаточно.
Юрист категорически опроверг информацию о том, что его отставка может быть связана с деятельностью адвоката Марии Пуховой, состоящей в коллегии «Барщевский и партнеры». Он охарактеризовал эти слухи как «полный бред» и заявил, что решение покинуть пост было принято заранее, подчеркнув, что к текущей работе названной коллегии не имеет отношения, поскольку она лишь носит его имя.
Барщевский родился в Москве в 1955 году. В 1990 году он создал и возглавил адвокатское бюро «Барщевский и партнеры», которое стало первым в стране. Барщевский имеет степень доктора юридических наук и звание профессора. Он также академик РАЕН. С 2001 года он работал представителем правительства в высших судах.
Барщевский занял пост представителя правительства в КС в 2001 году. Он сообщил, что его огорчает прекращение публикации особых мнений судей. Однако по принципиальным вопросам, определяющим жизнь страны, позиции суда и кабинета министров, по его словам, совпадали.
Ранее KP.RU сообщал, что свой пост заместителя директора Росгвардии покинул генерал-полковник Алексей Воробьев.