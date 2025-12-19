МО РФ: сержант Бурдинский, несмотря на ранение, спас раненого товарища

Российский военнослужащий Николай Бурдинский эвакуировал раненого сослуживца несмотря на то, что сам был ранен, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что сержант Бурдинский получил задание эвакуировать военного РФ, получившего ранения. Он добрался до места на линии соприкосновения, несмотря на плотный огонь украинских войск. Сержант оказал первую помощь раненому, а затем приступил к эвакуации.
В ходе эвакуации он заметил в воздухе разведывательный беспилотный летательный аппарат. Военнослужащий догадался, что дрон противник может использовать для того, чтобы наводить огонь на него и раненого сослуживца. Бурдинский точными выстрелами ликвидировал украинский беспилотник.
«Несмотря на это, противник атаковал их с помощью FPV-дрона. В результате детонации сержант Николай Бурдинский получил лёгкое осколочное ранение. Проявив хладнокровие, Николай оказал себе медицинскую помощь и продолжил движение, благодаря чему раненый боевой товарищ своевременно был доставлен до точки эвакуации», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российский военнослужащий Сергей Желткевич в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, прикрывая раненых, ликвидировал до десяти солдат Вооружённых сил Украины.