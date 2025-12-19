Нилов сообщил, что последний рабочий день в 2025 году не будет сокращенным

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов разъяснил, что последний рабочий день текущего года, 30 декабря, не будет сокращенным.
Перед официальным праздником, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, рабочий день сокращается на один час.
Однако, как уточнил Нилов, 31 декабря в этом году является нерабочим днем, поскольку перенос выходного был утвержден постановлением правительства еще в прошлом году. Таким образом, 30 декабря остается обычным рабочим днем.
Новогодние каникулы в этом году продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Согласно производственному календарю на 2026 год, ближайший сокращенный рабочий день ожидается перед майскими праздниками — это будет четверг, 30 апреля. Другие праздники, такие как 23 февраля и 8 марта, будут предшествовать обычным выходным (воскресенье 22 февраля и суббота 7 марта соответственно), передает ТАСС.
В 2026 году россиян ожидает семь укороченных рабочих недель, которые связаны с праздничными днями. Первая из них будет уже в феврале предстоящего года — выходные на День защитника Отечества продлятся с 21-го по 23-е число, а рабочими будут дни с 24-го по 27-е число. Как россияне будут отдыхать в 2026 году и когда выгоднее всего брать отпуск — в материале «Вечерней Москвы».