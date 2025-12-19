Ричмонд
В России предложили бесплатно выдавать лекарства для лечения на дому: вот при каких случаях

В Госдуме хотят бесплатно выдавать лекарства для лечения детей до 14 лет на дому.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили ввести бесплатное обеспечение детей лекарствами детей в возрасте до 14 лет. Лекарства будут предоставляться при амбулаторном лечении. Автором инициативы выступила группа депутатов от ЛДПР, депутаты внесут законопроект в Госдуму.

«Мы в ЛДПР убеждены, что родители не должны стоять перед выбором: купить нужные ребенку таблетки или оплатить базовые расходы, поэтому мы предлагаем обеспечить всех детей до 14 лет бесплатными лекарствами по назначению врача при амбулаторном лечении», — пояснил лидер партии Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС.

Законопроект, текстом которого располагает агентство, вносит поправки в закон об охране здоровья. Согласно ему, все дети до 14 лет получат право на бесплатные лекарства. Речь идет о препаратах из важнейшего перечня. Выписывать их будет лечащий врач, а получить лекарства можно будет при амбулаторном лечении.

Как поясняют авторы, цель документа — помочь семьям с детьми экономически, облегчить получение медицинской помощи и в итоге улучшить здоровье подрастающего поколения, снизив общую заболеваемость.

До этого в Госдуме выступили с инициативой бесплатно предоставлять такси беременным женщинам.

