В России предложили бесплатно выдавать лекарства для лечения на дому: вот при каких случаях

Законопроект, текстом которого располагает агентство, вносит поправки в закон об охране здоровья. Согласно ему, все дети до 14 лет получат право на бесплатные лекарства. Речь идет о препаратах из важнейшего перечня. Выписывать их будет лечащий врач, а получить лекарства можно будет при амбулаторном лечении.