Четыре российских аэропорта временно приостановили работу

Несколько российских аэропортов временно не принимают и не отправляют рейсы. С 03:30 ограничения действуют в воздушных гаванях Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.
В материале отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности. Кроме того, ограничения на полеты введены в аэропорту Волгограда. Меры безопасности действуют в воздушной гавани с 00:30 19 декабря.
«Аэропорты КАЛУГА (Грабцево), ПЕНЗА, САРАТОВ (Гагарин), ТАМБОВ (Донское) — ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.