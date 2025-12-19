Юрист рассказал, когда Долина должна будет выехать из квартиры

«Что касается дочери и внучки, снятие их с регистрационного учета по месту жительства не нарушит их законных прав, так как они проживают в другой квартире и спокойно смогут зарегистрироваться по своему месту жительства. В целом, процедура снятия с регистрационного учета и выселение бывшего собственника и членов его семьи законодательно четко прописана, и особых трудностей у судов не вызывает», — заключил Хаминский.