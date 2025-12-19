Ричмонд
TikTok подписал сделку по продаже инвесторам бизнеса в США

Соцсеть TikTok заключила сделку по продаже своих активов в США. Об этом сообщает Axios со ссылкой на внутренний документ гендиректора Шоу Цзы Чу.

«TikTok подписал сделку по продаже своих американских активов совместному предприятию, находящемуся под контролем американских инвесторов», — говорится в сообщении.

Сделка завершится 22 января. После этого 45% американских активов TikTok перейдут компаниям Oracle, Silver Lake и MGX.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер завёл личный аккаунт в TikTok. Это произошло, несмотря на запрет на использование приложения на служебных устройствах чиновников и депутатов. Его верифицированный профиль появился в начале декабря. Первое видео показало, как Стармер и его жена Виктория зажигают гирлянду на ёлке у резиденции на Даунинг-стрит.

Напомним, британские власти запретили TikTok на госустройствах ещё в 2023 году. Посольство Китая в Лондоне назвало этот шаг политически мотивированным.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

