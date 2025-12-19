TikTok подписал сделку по продаже инвесторам бизнеса в США

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер завёл личный аккаунт в TikTok. Это произошло, несмотря на запрет на использование приложения на служебных устройствах чиновников и депутатов. Его верифицированный профиль появился в начале декабря. Первое видео показало, как Стармер и его жена Виктория зажигают гирлянду на ёлке у резиденции на Даунинг-стрит.