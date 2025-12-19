Последний рабочий день в 2025 году не будет сокращенным, сообщили в ГД

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Тридцатое декабря будет обычным рабочим днем, а 31 декабря — нерабочим, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«В этом году 31 декабря у нас нерабочий день, только потому что правительство в прошлом году его перенесло. 30 декабря будет обычным рабочим днем», — сказал Нилов.
Он отметил, что в 2024, 2025 и 2026 годах 31 декабря будет выходным.
«Но в 2019—2020 годах в стране была “календарная вакханалия” и дни обычными, рабочими. Часть регионов пыталась их сделать нерабочими, часть занимала противоположную позицию», — уточнил политик.
По словам Нилова, два года подряд эта тема выходила на уровень президента, на его прямую линию и на встречу с лидерами фракций.
«Поэтому считаю, что мы должны в Трудовом кодексе предусмотреть, не нарушая баланса выходных дней, для того, чтобы не перегружать бюджет — так как любой дополнительный выходной является нагрузкой на бюджет — переносом восьмого января на 31 декабря, обеспечение 31 декабря нерабочим днем», — подытожил глава думского комитета.