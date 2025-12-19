Песков: новогоднее обращение Путина будет в Кремле

«Путин всегда в Новый год стоит и поздравляет. На улице [на фоне стен Кремля]. Так же будет и в этом году», — заявил Песков в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос, стоит ли ждать от новогоднего обращения каких-либо сюрпризов. Пресс-секретарь подчеркнул, что формат считается устоявшимся и понятным аудитории.