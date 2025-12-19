Песков: новогоднее обращение Путина будет в Кремле

Путин обратится к россиянам на фоне Кремля.
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина в ночь с 31 декабря 2025 на 1 января 2026 года пройдет в привычном формате — глава государства выступит на улице на фоне стен Кремля. Об этом 19 декабря сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, никаких изменений в сценарий поздравления вносить не планируется, и россияне увидят традиционное обращение, которое будет транслироваться федеральными телеканалами.
«Путин всегда в Новый год стоит и поздравляет. На улице [на фоне стен Кремля]. Так же будет и в этом году», — заявил Песков в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос, стоит ли ждать от новогоднего обращения каких-либо сюрпризов. Пресс-секретарь подчеркнул, что формат считается устоявшимся и понятным аудитории.
По данным агентства, интерес к возможным изменениям в новогоднем обращении президента был связан с насыщенной внутренней повесткой уходящего года. Также интерес связан и с грядущей «Прямой линией».