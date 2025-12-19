Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп утвердил новый американский оборонный бюджет, сообщает Белый дом.
Данный проект закона включает выделение госфинансирования на Украину в рамках программы закупок оружия Ukraine Security Assistance Initiative на следующий год. Объём составляет 400 миллионов долларов. Аналогичную сумму США сумму намерены выделить и в 2027 году.
Законопроект об оборонном бюджете США на финансовый год в размере более 900 миллиардов долларов поддержал сенат. Документ поддержали 77 человек, против выступили 20 сенаторов. После этого проект закона направили на на подпись президенту США Дональду Трампу.
По данным Reuters, законопроект является «масштабным» и им предполагаются «рекордные» 901 миллиард долларов ежегодных военных расходов.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова к дипломатическому решению украинского конфликта. Он подчеркнул, что Российская Федерация стремится к миру и открыта для решения украинского вопроса через политико-дипломатические средства, а также отметил, что РФ искренне хочет мира.