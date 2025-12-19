Трамп подписал оборонный бюджет США на 2026 год

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова к дипломатическому решению украинского конфликта. Он подчеркнул, что Российская Федерация стремится к миру и открыта для решения украинского вопроса через политико-дипломатические средства, а также отметил, что РФ искренне хочет мира.