Пять аэропортов закрыли в России на фоне атак БПЛА

«Аэропорты Калуга (Грабцево), Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское), Пенза — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указали в пресс-службе Росавиации.
Ещё раньше, после полуночи, была закрыта авиагавань в Волгограде. В ведомстве добавили, что временные ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Более подробно можно уточнять напрямую у авиакомпаний.
Напомним, что перед этим серия взрывов от работы ПВО прогремела над Таганрогом. По словам очевидцев, в небе со стороны Таганрогского залива видели яркие вспышки и слышали гул дронов. Также взрывы гремели на окраине Ростова и в Мясниковском районе.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.