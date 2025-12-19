Ричмонд
Пять аэропортов закрыли в России на фоне атак БПЛА

Росавиация почти одновременно ввела временные ограничения на приём и выпуск гражданских самолётов сразу в четырёх аэропортах России. После 3:30 утра 19 декабря временно закрыли воздушные гавани Калуги, Саратова, Пензы и Тамбова.

«Аэропорты Калуга (Грабцево), Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское), Пенза — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указали в пресс-службе Росавиации.

Ещё раньше, после полуночи, была закрыта авиагавань в Волгограде. В ведомстве добавили, что временные ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Более подробно можно уточнять напрямую у авиакомпаний.

Напомним, что перед этим серия взрывов от работы ПВО прогремела над Таганрогом. По словам очевидцев, в небе со стороны Таганрогского залива видели яркие вспышки и слышали гул дронов. Также взрывы гремели на окраине Ростова и в Мясниковском районе.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

