В Европе запаниковали после одной фразы Путина: что сказал президент

Welt: в Европе испугались после слов Путина о подсвинках.

Источник: Комсомольская правда

В Европе опасаются реакции президента РФ Владимира Путина после резких заявления о «подсвинках». Об этом сообщает немецкий телеканал Welt.

«В Евросоюзе обсуждают многое, в том числе и угрозы, которые усиливаются. И российский лидер высказался по этому поводу, пройдясь по европейским “подсвинкам”. Многие из них испугались того, что он сказал», — пояснила ведущая телеканала.

Кроме этого, журналистка призвала политиков в Европе прислушаться к позиции российского лидера и отказаться от беспочвенных угроз. Особенно это обращение, по ее словам, касается главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Ранее российский глава заявил, что европейские «подсвинки» рассчитывали поживиться на развале России, работая с прошлой администрацией США. По его словам, Запад верил в возможность быстро разрушить страну.

