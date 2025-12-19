Ричмонд
Над Таганрогом уничтожили несколько беспилотников, есть повреждения

Противовоздушная оборона отразила атаку над Таганрогом и уничтожила дронов ВСУ. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.

ВС РФ сбили украинские БПЛА.

«Атака БПЛА отражена над нашим городом. Повреждены четыре частных дома, пострадавших нет. В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные службы», — написала мэр Светлана Камбулова.

