Над Таганрогом уничтожили несколько беспилотников, есть повреждения

ВС РФ сбили украинские БПЛА.
Противовоздушная оборона отразила атаку над Таганрогом и уничтожила дронов ВСУ. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.
«Атака БПЛА отражена над нашим городом. Повреждены четыре частных дома, пострадавших нет. В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные службы», — написала мэр Светлана Камбулова.
