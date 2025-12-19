В Нижнем Тагиле в жилом доме обрушился пол в подъезде

Жильцы проблемного дома опасаются за свою жизнь (архивное фото).
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) во втором подъезде дома по улице Энтузиастов, 40 (микрорайон Вагонка) обрушился пол на лестничной площадке. На снимке в соцсетях видно, что часть площадки ушла вниз, а по краям остались фрагменты настила.
Жители связывают опасную ситуацию с аварийным состоянием конструкций и просят коммунальные службы срочно провести работы, чтобы исключить травмы. «Люди опасаются за свою жизнь и здоровье, равно как и за своих малолетних детей. Они вынуждены рисковать. Мы не можем безопасно ни зайти в подъезд, ни выйти из него. Остатки пола едва держатся», — соответствующий пост размешен в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
По данным, указанным в сообщении, дом построен в 1957 году. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по тему публикации в УК «КПД», которая обслуживает здание. Жильцы в комментариях к посту уточняют, что после провала проход по подъезду затруднен, а состояние оставшихся элементов вызывает опасения из ‑за риска дальнейшего разрушения.