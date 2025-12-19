В Нижнем Тагиле в жилом доме обрушился пол в подъезде

Жители связывают опасную ситуацию с аварийным состоянием конструкций и просят коммунальные службы срочно провести работы, чтобы исключить травмы. «Люди опасаются за свою жизнь и здоровье, равно как и за своих малолетних детей. Они вынуждены рисковать. Мы не можем безопасно ни зайти в подъезд, ни выйти из него. Остатки пола едва держатся», — соответствующий пост размешен в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».