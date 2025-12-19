Стало известно, сколько Долина заплатила посредникам за услуги при продаже квартиры

«В апреле 2024 г. между Долиной Л. А. и индивидуальным предпринимателем был заключен договор, по условиям которого исполнитель, именуемый в договоре агентством, за вознаграждение обязался от имени, по поручению и за счет клиента совершить юридические и фактические действия по поиску покупателя названной квартиры», — отмечается в материалах.