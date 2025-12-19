Ричмонд
Стало известно, сколько Долина заплатила посредникам за услуги при продаже квартиры

Посредник получил 4,5 миллиона за продажу квартиры Долиной по указке мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Певица Лариса Долина воспользовалась услугами посредников при продаже квартиры в центре Москвы по указке мошенников. Артистка заплатила им почти 4,5 миллиона рублей. Об этом говорится в материалах по делу, цитирует ТАСС.

Известно, что посредники помогали певице в продаже квартиры. Всего за оказание услуг они получили 4 480 000 рублей.

«В апреле 2024 г. между Долиной Л. А. и индивидуальным предпринимателем был заключен договор, по условиям которого исполнитель, именуемый в договоре агентством, за вознаграждение обязался от имени, по поручению и за счет клиента совершить юридические и фактические действия по поиску покупателя названной квартиры», — отмечается в материалах.

По данным суда, Лариса Долина находилась в состоянии психического расстройства в момент совершения сделки. У неё сформировалось расстройство приспособительных реакций.