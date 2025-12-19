Ричмонд
Ветеринар запретил россиянам наряжать домашних кошек на Новый год

Наряжать домашних кошек в декоративную одежду, особенно для праздников, не рекомендуется. Ветеринарный врач Михаил Шеляков в беседе с Life.ru заявил, что исключение составляют лишь бесшёрстные породы, такие как сфинксы, которые могут нуждаться в тёплой одежде, свитерах, носочках или шапочках из-за отсутствия шерстного покрова.

Источник: Life.ru

Шеляков отметил, что кошки, имеющие шерсть, ревностно относятся к любым посторонним предметам на теле и могут сильно нервничать, что подтверждается их реакцией даже на противоблошные ошейники или послеоперационные попоны.

Также одежда, особенно декоративная, как и послеоперационная, с крылышками, бабочками и так далее, помимо дискомфорта, просто элементарно опасна. Если мы будем оставлять кошку в такой одежде, она может зацепиться, упасть, чуть ли не подвеситься, ведь они очень прыгучие и лазучие.

Михаил Шеляков.

Врач-ветеринар.

Врач выразил мнение, что одежда для кошек противопоказана, даже для 5-минутной фотосессии, так как это вызывает у животного стресс, в то время как владельцам это кажется забавным.

Если говорить о лечебной части, например, специальные вязаные шапочки в реанимации применяются только в тяжёлых послеоперационных случаях, когда кошки находятся в ослабленном состоянии и не реагируют на внешние раздражители.

«В целом, одежда может быть применена действительно только для лысых пород, для постоянного ношения, и то они должны к ней привыкнуть. Всё остальное — эти декорчики и так далее — это стресс, возможность травмирования, кошка может пытаться снять одежду и сама себя поцарапать, а также проглотить какой-то элемент, который она зубами оторвёт», — заключил Шеляков.

Ранее россиян предупредили, что дорожные реагенты могут нанести серьёзный вред здоровью собак во время прогулок. Реагенты разъедают нежную кожу подушечек, что приводит к болезненным ощущениям, развитию экзем и других дерматологических заболеваний. Подобные повреждения причиняют питомцам значительный дискомфорт и страдания.

