Ветеринар запретил россиянам наряжать домашних кошек на Новый год

Шеляков отметил, что кошки, имеющие шерсть, ревностно относятся к любым посторонним предметам на теле и могут сильно нервничать, что подтверждается их реакцией даже на противоблошные ошейники или послеоперационные попоны.
Также одежда, особенно декоративная, как и послеоперационная, с крылышками, бабочками и так далее, помимо дискомфорта, просто элементарно опасна. Если мы будем оставлять кошку в такой одежде, она может зацепиться, упасть, чуть ли не подвеситься, ведь они очень прыгучие и лазучие.
Михаил Шеляков.
Врач-ветеринар.
Врач выразил мнение, что одежда для кошек противопоказана, даже для 5-минутной фотосессии, так как это вызывает у животного стресс, в то время как владельцам это кажется забавным.
Если говорить о лечебной части, например, специальные вязаные шапочки в реанимации применяются только в тяжёлых послеоперационных случаях, когда кошки находятся в ослабленном состоянии и не реагируют на внешние раздражители.
«В целом, одежда может быть применена действительно только для лысых пород, для постоянного ношения, и то они должны к ней привыкнуть. Всё остальное — эти декорчики и так далее — это стресс, возможность травмирования, кошка может пытаться снять одежду и сама себя поцарапать, а также проглотить какой-то элемент, который она зубами оторвёт», — заключил Шеляков.
