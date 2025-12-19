Новогодние каникулы 2026: куда поедут новосибирцы

Несмотря на отмену виз с Китаем, турпоток не значительно увеличился. Об этом пишет Горсайт.
Туры в Таиланд стоят от 130−140 тысяч рублей на человека, в Вьетнам — от 120−150 тысяч, а в Эмираты — от 81 тысячи рублей. На популярном курорте Фукуок в Вьетнаме билеты нужно бронировать заранее, а в Египет можно поехать по системе «всё включено».
Особенным трендом стали круизы. Множество новосибирцев выбирают путешествия по Персидскому заливу или по Европе с Азией. Цены на круизы стартуют от 90 тысяч рублей, включая питание и развлечения на борту.
Популярность набирает и путешествие в Великий Устюг, родину Деда Мороза, а также сити-туры по российским городам.