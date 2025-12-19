Пенсию увеличат россиянам, достигшим 80 лет или получившим инвалидность I группы

С января следующего года увеличится пенсия для двух категорий россиян: тех, кому в декабре 2025-го исполнилось 80 лет, и граждан, оформивших инвалидность I группы. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).
Парламентарий пояснил действующий механизм: доплата устанавливается только по одному основанию и начисляется со следующего месяца после возникновения права на нее.
— Если пенсию увеличивали, например, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, ее поднимать не будут, — уточнил Говырин в беседе с РИА Новости.
Повышение произойдет за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии. Ее размер в 2026 году составит 9584 рубля 69 копеек. Таким образом, соответствующие категории пенсионеров будут получать эту сумму в двойном размере в качестве дополнительной гарантии.
Ранее стало известно, что в 2026 году пенсии россиян повысят на 7,6 процента. В отличие от прошлых лет, индексация страховых пенсий в 2026 году произойдет с 1 января: пенсионеры получат повышенные выплаты уже в начале года.