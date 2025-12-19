Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсию увеличат россиянам, достигшим 80 лет или получившим инвалидность I группы

С января следующего года увеличится пенсия для двух категорий россиян: тех, кому в декабре 2025-го исполнилось 80 лет, и граждан, оформивших инвалидность I группы. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

С января следующего года увеличится пенсия для двух категорий россиян: тех, кому в декабре 2025-го исполнилось 80 лет, и граждан, оформивших инвалидность I группы. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

Парламентарий пояснил действующий механизм: доплата устанавливается только по одному основанию и начисляется со следующего месяца после возникновения права на нее.

— Если пенсию увеличивали, например, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, ее поднимать не будут, — уточнил Говырин в беседе с РИА Новости.

Повышение произойдет за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии. Ее размер в 2026 году составит 9584 рубля 69 копеек. Таким образом, соответствующие категории пенсионеров будут получать эту сумму в двойном размере в качестве дополнительной гарантии.

Ранее стало известно, что в 2026 году пенсии россиян повысят на 7,6 процента. В отличие от прошлых лет, индексация страховых пенсий в 2026 году произойдет с 1 января: пенсионеры получат повышенные выплаты уже в начале года.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше