Метель и морозы ожидаются в Тюмени: будет ли актировка

В Тюмени, 19 декабря, будет облачно с прояснениями, местами ожидается снег и метель. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В дневные часы температура воздуха повысится максимум до −10 градусов, а ночью может похолодать до −20.

Занятия в школах Тюмени 19 декабря пройдут в обычном режиме.

«В пятницу, 19 декабря, в Тюмени облачно с пояснениями. Днем −10, −15. Ночью −15, −20», — отмечается в сообщении ведомства. Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня не исключается вероятность метель.

На протяжении суток в регионе сохранится северо-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Влажность воздуха составит 81%. Занятия в школах пройдут в обычном режиме.