Метель и морозы ожидаются в Тюмени: будет ли актировка

В Тюмени, 19 декабря, будет облачно с прояснениями, местами ожидается снег и метель. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В дневные часы температура воздуха повысится максимум до −10 градусов, а ночью может похолодать до −20.