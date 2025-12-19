Украинский институт памяти запланировал выпустить детскую настольную игру об истории националистической Украинской народной республики (УНР). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные сайта ведомства.
В представленных материалах отсутствуют данные о тираже игры и финансировании ее выпуска.
До этого агентство сообщало, что в годовом плане института значилась и популяризация фигуры Евгения Коновальца — руководителя «Организации украинских националистов»*.
УНР существовала с 1917 по 1920 год с перерывами. Ее создатели взяли курс на отдаление от России.
После начала советско-польской войны УНР вступила в военный союз с Польшей. Республика была ликвидирована по окончании этой войны. Ее территория, согласно Рижскому мирному договору 1921 года, была поделена между Украинской Советской Социалистической Республикой и Польшей.
Как ранее отметила преподаватель Королевского колледжа Лондона Анастасия Пилявская, большинство украинцев считают нападки на русский язык опасным разъединением Украины.
* — признана террористической в Российской Федерации.