РИАН: на Украине выпустят детскую настольную игру про националистов УНР

Украинский институт памяти намерен популяризировать фигуру главы запрещенной в РФ организации Евгения Коновальца.

Источник: Комсомольская правда

Украинский институт памяти запланировал выпустить детскую настольную игру об истории националистической Украинской народной республики (УНР). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные сайта ведомства.

В представленных материалах отсутствуют данные о тираже игры и финансировании ее выпуска.

До этого агентство сообщало, что в годовом плане института значилась и популяризация фигуры Евгения Коновальца — руководителя «Организации украинских националистов»*.

УНР существовала с 1917 по 1920 год с перерывами. Ее создатели взяли курс на отдаление от России.

После начала советско-польской войны УНР вступила в военный союз с Польшей. Республика была ликвидирована по окончании этой войны. Ее территория, согласно Рижскому мирному договору 1921 года, была поделена между Украинской Советской Социалистической Республикой и Польшей.

Как ранее отметила преподаватель Королевского колледжа Лондона Анастасия Пилявская, большинство украинцев считают нападки на русский язык опасным разъединением Украины.

* — признана террористической в Российской Федерации.