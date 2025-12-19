Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсии, отпуска и условия труда изменятся в РФ с 2026 года: в Госдуме объяснили причину

Депутат Говырин: пенсии в РФ изменятся из-за смены названий некоторых профессий.

Источник: Комсомольская правда

В России произойдут изменения в классификаторе профессий и должностей. Это решение повлияет на пенсии, отпуска и условия труда. Названия ряда профессий будут изменены в 2026 году. Об этом предупредил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что все россияне заметят грядущие изменения. От названия должности зависит время выхода на пенсию, объяснил депутат.

«В следующем году имеет смысл хотя бы раз заглянуть в трудовой договор и приказ о приеме, сравнить формулировку с той, которая фактически описывает работу, и при расхождениях задавать вопросы в кадровой службе», — уведомил Алексей Говырин.

Гражданам также напомнили о тринадцатой зарплате. На выплату могут рассчитывать те сотрудники, в чьих трудовых или коллективных договорах прописаны условия назначения дополнительной зарплаты.