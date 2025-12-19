Пенсии, отпуска и условия труда изменятся в РФ с 2026 года: в Госдуме объяснили причину

В России произойдут изменения в классификаторе профессий и должностей. Это решение повлияет на пенсии, отпуска и условия труда. Названия ряда профессий будут изменены в 2026 году. Об этом предупредил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.