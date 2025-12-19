Пенсии, отпуска и условия труда изменятся в РФ с 2026 года: в Госдуме объяснили причину

В России произойдут изменения в классификаторе профессий и должностей. Это решение повлияет на пенсии, отпуска и условия труда. Названия ряда профессий будут изменены в 2026 году. Об этом предупредил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.
Парламентарий уточнил, что все россияне заметят грядущие изменения. От названия должности зависит время выхода на пенсию, объяснил депутат.
«В следующем году имеет смысл хотя бы раз заглянуть в трудовой договор и приказ о приеме, сравнить формулировку с той, которая фактически описывает работу, и при расхождениях задавать вопросы в кадровой службе», — уведомил Алексей Говырин.
Гражданам также напомнили о тринадцатой зарплате. На выплату могут рассчитывать те сотрудники, в чьих трудовых или коллективных договорах прописаны условия назначения дополнительной зарплаты.