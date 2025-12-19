Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Доктора смерть» приговорили к пожизненному заключению за убийство 12 пациентов

Французский анестезиолог Фредерик Пешье был приговорён к пожизненному заключению за убийство 12 пациентов и отравление ещё 30 человек. Как сообщает The Guardian, суд установил, что 53-летний врач, которого прозвали «Доктор Смерть», в течение почти десяти лет умышленно травил пациентов в частных клиниках города Безансон, подменяя или повреждая пакеты с парацетамолом и анестезией.

По данным суда, возраст пострадавших составлял от четырёх до 89 лет. Государственный обвинитель Кристин де Курраз заявила, что Пешье действовал как «серийный убийца» с тяжёлыми психическими расстройствами. В ряде случаев он сам участвовал в реанимации отравленных им пациентов. Суд также установил, что врач выбирал жертв среди пациентов коллег, с которыми у него были конфликты, стремясь их дискредитировать.

Среди жертв «Доктора Смерть» — четырёхлетний мальчик, переживший две остановки сердца во время операции на миндалинах, и 36-летняя женщина, которая несколько дней провела в коме после операции на позвоночнике. Сам Пешье вину отрицал, но суд вынес пожизненный приговор.

Ранее Life.ru писал, что печально известный преступник в РФ — «Битцевский маньяк» Александр Пичушкин — потребовал смягчить пожизненный приговор. Он утверждает, что заслуживает 25 лет лишения свободы, ссылаясь на признание вины и «примерное поведение».

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.