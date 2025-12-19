«Доктора смерть» приговорили к пожизненному заключению за убийство 12 пациентов

По данным суда, возраст пострадавших составлял от четырёх до 89 лет. Государственный обвинитель Кристин де Курраз заявила, что Пешье действовал как «серийный убийца» с тяжёлыми психическими расстройствами. В ряде случаев он сам участвовал в реанимации отравленных им пациентов. Суд также установил, что врач выбирал жертв среди пациентов коллег, с которыми у него были конфликты, стремясь их дискредитировать.
Среди жертв «Доктора Смерть» — четырёхлетний мальчик, переживший две остановки сердца во время операции на миндалинах, и 36-летняя женщина, которая несколько дней провела в коме после операции на позвоночнике. Сам Пешье вину отрицал, но суд вынес пожизненный приговор.
Ранее Life.ru писал, что печально известный преступник в РФ — «Битцевский маньяк» Александр Пичушкин — потребовал смягчить пожизненный приговор. Он утверждает, что заслуживает 25 лет лишения свободы, ссылаясь на признание вины и «примерное поведение».
