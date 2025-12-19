Египтянин успешно защитил в УрФУ диссертацию по международным отношениям

«Были представлены к рассмотрению две работы. Первая — диссертация Юлии Филаретовой на соискание ученой степени кандидата политических наук по теме “Многосторонняя гуманитарная дипломатия в урегулировании конфликта в Сирии (2011−2024 годы)”, подготовленная на кафедре теории и истории международных отношений (ТИМО). Вторая — диссертация гражданина Арабской Республики Египет Абдаллы Моатаза Мохамеда Эльдавуди на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему “Советско-египетские отношения в 1967—1977 годах”, выполненная на кафедре востоковедения», — пояснили в университете.