В Куйбышевском районе Новосибирской области отремонтируют детские сады

В этом году уже родилось 168 детей благодаря медицинским программам, а более 850 женщин получили помощь при лечении бесплодия. Также активно развиваются проекты социальной поддержки многодетных семей и активного долголетия. В сфере культуры завершены ремонты театров и музеев, создано шесть модельных библиотек.