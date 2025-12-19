В Куйбышевском районе Новосибирской области отремонтируют детские сады

В 2025 году завершен капитальный ремонт детского сада «Золотой ключик» в Куйбышевском районе Новосибирской области. В рамках нацпроекта «Семья» в 2026—2027 годах планируется обновление еще трех детсадов: «Звёздочка», «Тополёк» и «Орлёнок». Об этом сообщает правительство Новосибирской области.
На заседании проектного комитета обсудили итоги реализации нацпроекта, который включает пять региональных программ, направленных на поддержку семьи, многодетных семей, старшего поколения, охрану материнства и детства, а также развитие инфраструктуры культуры и семейных ценностей.
В этом году уже родилось 168 детей благодаря медицинским программам, а более 850 женщин получили помощь при лечении бесплодия. Также активно развиваются проекты социальной поддержки многодетных семей и активного долголетия. В сфере культуры завершены ремонты театров и музеев, создано шесть модельных библиотек.
Губернатор подчеркнул важность вовлеченности работодателей в поддержку семей и обеспечения уверенности людей в завтрашнем дне.