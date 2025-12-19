Сильный снегопад продолжается на закрытой челябинской трассе М5

Синоптики прогнозируют продолжительный снегопад в Аше и Златоусте.
На участке федеральной трассы М5 в Челябинской области продолжаются сильные осадки, из-за которых ранее было введено ограничение движения. Неблагоприятные условия сохраняются в горнозаводской зоне региона, где идет снег. Об этом сообщают синоптики.
«Ранним утром, 19 декабря, в Аше начался сильный снег. К 8:00 интенсивность снегопада снизится, но он будет идти весь день. В Златоусте также пасмурно, идет снег, а днем прогнозируется мокрый снег», — отмечают метеорологи с сайта «Гисметео».
Ограничение движения для автобусов и грузовиков на челябинском отрезке М5 действует с 22:00 18 декабря до 10:00 19 декабря из-за сильной метели. В дорожной службе «Управтодор “Южный Урал” предупредили, что сроки ограничений могут быть скорректированы.