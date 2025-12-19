Эксперт предупредил о скрытой опасности живой новогодней елки

По его словам, аллергию также могут вызывать плесень, появившаяся на дереве при неправильном хранении, а также пыльца или следы жизнедеятельности насекомых. Кроме того, на коре и хвое редко, но могут оставаться экскременты животных, содержащие бактерии или паразитов.