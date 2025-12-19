Эксперт предупредил о скрытой опасности живой новогодней елки

Доцент-биолог Роман Опарин рассказал NEWS.ru, что натуральная новогодняя ель может стать причиной аллергии и нести другие риски для здоровья.
— Главная проблема — аллергия. Наиболее аллергенными считаются ель и пихта из-за их смолы и эфирных масел. Реакция может проявиться в виде насморка, кашля или кожного зуда, — пояснил эксперт.
По его словам, аллергию также могут вызывать плесень, появившаяся на дереве при неправильном хранении, а также пыльца или следы жизнедеятельности насекомых. Кроме того, на коре и хвое редко, но могут оставаться экскременты животных, содержащие бактерии или паразитов.
Опарин отметил, что вероятность этих угроз невелика — здоровая елка обычно безопасна. Тем не менее, для людей с повышенной чувствительностью он рекомендует выбирать искусственное дерево.