Эксперт предупредил о скрытой опасности живой новогодней елки

Биолог Опарин: Живая новогодняя ель опасна из-за аллергии и паразитов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Доцент-биолог Роман Опарин рассказал NEWS.ru, что натуральная новогодняя ель может стать причиной аллергии и нести другие риски для здоровья.

— Главная проблема — аллергия. Наиболее аллергенными считаются ель и пихта из-за их смолы и эфирных масел. Реакция может проявиться в виде насморка, кашля или кожного зуда, — пояснил эксперт.

По его словам, аллергию также могут вызывать плесень, появившаяся на дереве при неправильном хранении, а также пыльца или следы жизнедеятельности насекомых. Кроме того, на коре и хвое редко, но могут оставаться экскременты животных, содержащие бактерии или паразитов.

Опарин отметил, что вероятность этих угроз невелика — здоровая елка обычно безопасна. Тем не менее, для людей с повышенной чувствительностью он рекомендует выбирать искусственное дерево.