В России изменятся названия профессий

С 2026 года в России планируется обновление Общероссийского классификатора профессий и должностей, что повлияет на права работников, включая возможность более раннего выхода на пенсию и доплаты за условия труда. Об этом сообщили РИА Новости в Госдуме.

Говырин отметил, что изменения в трудовом законодательстве затронут каждого работника, даже тех, кто не знаком с кадровыми нюансами. Основные изменения касаются классификатора профессий, который является основой для льгот и гарантий. «От названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты за условия труда, дополнительные отпуска», — рассказали в нижней палате.

Если работодатель использует произвольные названия должностей, это может привести к спорам при обращении за пенсией или подтверждением льгот. «Поэтому в следующем году имеет смысл хотя бы раз заглянуть в трудовой договор и приказ о приеме, сравнить формулировку с той, которая фактически описывает работу, и при расхождениях задавать вопросы в кадровой службе», — указали в ГД.

Обновление классификатора профессий связано с необходимостью упрощения процесса получения льгот и гарантии для работников, а также для снижения правовых споров между работодателями и работниками.

Также россиянам напомнили, что последний рабочий день в 2025 году не будет сокращенным.