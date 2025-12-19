В России изменятся названия профессий

Если работодатель использует произвольные названия должностей, это может привести к спорам при обращении за пенсией или подтверждением льгот. «Поэтому в следующем году имеет смысл хотя бы раз заглянуть в трудовой договор и приказ о приеме, сравнить формулировку с той, которая фактически описывает работу, и при расхождениях задавать вопросы в кадровой службе», — указали в ГД.