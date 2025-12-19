Ричмонд
Жители Хабаровского края смогут задать вопрос Владимиру Путину 19 декабря

Прямая трансляция начнется в 19:00.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 19 декабря, в 19:00 по местному времени в прямом эфире выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Традиционное обращение главы государства смогут увидеть и услышать жители всей страны. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".

Трансляцию покажут телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир». Также программу будут передавать радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Прием обращений к президенту начался 4 декабря и продолжится до окончания прямой трансляции.

Задать свой вопрос Владимиру Путину можно через официальный сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), по телефону 8 800 200−40−40, с помощью СМС или ММС на номер 0−40−40, а также через официальные страницы программы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, вопросы принимают через чат-бот в мессенджере MAX.