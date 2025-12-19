Россиянам напомнили о графике рабочего дня на последней неделе 2025 года: каким он будет

30 декабря 2025 года не станет укороченным рабочим днем. Об этом проинформировал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Трудовой кодекс обязывает сокращать рабочий день на час перед официальным праздником.
«В этом году 31 декабря — нерабочий день благодаря решению [о переносе выходного], которое было принято в соответствии с постановлением правительства еще в прошлом году. А 30 декабря — это обычный рабочий день, не сокращенный», — рассказал Нилов в беседе с ТАСС.
В соответствии с утвержденным производственным календарем на 2026 год, период новогодних и рождественских праздников составит 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
Ближайший предпраздничный сокращенный рабочий день запланирован на 30 апреля. Поскольку дни, предшествующие праздникам 23 февраля (22 февраля) и 8 марта (7 марта), являются выходными, сокращение рабочего времени перед этими датами не предусмотрено.
По данным Минпросвещения РФ, рекомендованные даты зимних каникул — с 31 декабря по 11 января, минимум 7 дней. Так, фактически отдых для школьников может составить девять дней.
Как подчеркнул профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с KP.RU, выплаты к празднику идут не из прибыли, а из тех денег, которые работникам не доплачивали ежемесячно.
При этом экономист Наталья Проданова сообщила, что новую разовую выплату в размере 10 тыс. рублей под названием «Новогодний семейный бюджет» могут получать семьи с детьми, где доход на одного человека меньше установленного прожиточного минимума, а также одинокие родители и пенсионеры.
Кроме этого, по словам министра финансов Антона Силуанова, в предстоящем 2026 году планируется индексация социальных пособий, доходов от труда и пенсионного обеспечения для определенных категорий россиян. Однако не стоит забывать о правилах безопасности на новогодних каникулах. По уточнениям юриста Ивана Соловьева, неправильное использование петард и фейерверков чревато получением штрафа до 20 тыс. рублей.
Напомним, что президент России Владимир Путин традиционно выступит в Кремле с новогодним обращением к гражданам в новогоднюю ночь.