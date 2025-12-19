Диетолог назвала топ-3 продуктов, которые «убивают» мозг

Кроме сладостей, по мнению Медведевой, мозгу вредят избыток продуктов животного происхождения и алкоголь. Насыщенные жиры в жирном мясе и сливочном масле нарушают работу нервной системы, а алкоголь сужает сосуды и уменьшает поступление кислорода в мозг, что может приводить к повреждению коры мозга и мозжечка.