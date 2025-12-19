Диетолог назвала топ-3 продуктов, которые «убивают» мозг

Продукты питания могут влиять на память и скорость мышления как положительно, так и отрицательно. Известный специалист по питанию, диетолог Зинаида Медведева составила для KP.RU рейтинг самых вредных продуктов для мозга.
«Больше всего мозгу вредят сладкие продукты. Традиционный эффект от шоколадки или банки сладкой газировки — кратковременный прилив энергии, за которым следует упадок сил. За краткой эйфорией приходит сонливость. А также ухудшение памяти, нарушение когнитивных функций», — пояснила эксперт.
Кроме сладостей, по мнению Медведевой, мозгу вредят избыток продуктов животного происхождения и алкоголь. Насыщенные жиры в жирном мясе и сливочном масле нарушают работу нервной системы, а алкоголь сужает сосуды и уменьшает поступление кислорода в мозг, что может приводить к повреждению коры мозга и мозжечка.
Чтобы защитить свой мозг, эксперт посоветовала ограничивать сладкое, выбирать обезжиренные молочные продукты и нежирное мясо, а алкоголь употреблять умеренно, ориентируясь на средиземноморскую диету. Также она порекомендовала больше овощей и углеводной пищи, богатой калием, магнием, натрием и витамином C.
Россиянам ранее перечислили продукты, полезные для концентрации и памяти. Невролог Галина Чудинская поясняла, что антиоксиданты из тыквы и яблок замедляют старение мозга.