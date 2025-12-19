Ричмонд
Песков: Путин будет встречать Новый год с родными и близкими

Президент РФ Владимир Путин будет встречать Новый год с родными и близкими, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: Аргументы и факты

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметит Новый год в компании родных и близких ему людей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«С родными и близкими. Сам Новый год — с родными и близкими», — сказал он в разговоре с агентством ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос журналистов о том, как Путин будет встречать Новый год.

Кроме того, Песков рассказал, что президент Российской Федерации традиционно выступит с новогодним обращением из Кремля. Он отметил, что обращение Путина в этом году, как и прежде, будет записано в Кремле.

По словам Пескова, формат поздравления останется традиционным, каких-либо изменений или «неожиданных элементов в обращении» не планируется.

Накануне Песков заявил, что Путин активно готовится к совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции. Кроме того, он рассказал, что президент Российской Федерации Владимир Путин не замечает времени, когда работает. Пресс-секретарь уточнил, что Путин может просидеть за работой до утра, так, недавно он закончил подготовку к прямой линии в начале третьего утра.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» будет транслироваться в пятницу в 12:00 мск. Событие сохранит комбинированный формат, объединяя прямую линию и пресс-конференцию.

