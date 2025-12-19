Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Самары и Ярославля ввели временные ограничения

Ночью 19 декабря в семи аэропортах РФ ввели временные ограничения на полеты.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 19 декабря семь российских аэропортов приостановили работу. Ограничительные меры ввели, в том числе, в воздушных гаванях Самары и Ярославля. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.

Так, аэропорты Самары и Ярославля закрыты на прием и выпуск с 04:40. Ранее меры безопасности ввели также в воздушных гаванях Волгограда, Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова.

«Аэропорты САМАРА (Курумоч), ЯРОСЛАВЛЬ (Туношна) — ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — уведомили в Росавиации.

Между тем в Одессе прогремели взрывы. Часть города оказалась без света. Взрывы услышали в 00:30 19 декабря. Позже прогремела новая серия ударов. На военные объекты в Одессе велась атака дронов.