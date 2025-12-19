В аэропортах Самары и Ярославля ввели временные ограничения

В ночь на 19 декабря семь российских аэропортов приостановили работу. Ограничительные меры ввели, в том числе, в воздушных гаванях Самары и Ярославля. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.
Так, аэропорты Самары и Ярославля закрыты на прием и выпуск с 04:40. Ранее меры безопасности ввели также в воздушных гаванях Волгограда, Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова.
«Аэропорты САМАРА (Курумоч), ЯРОСЛАВЛЬ (Туношна) — ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — уведомили в Росавиации.
Между тем в Одессе прогремели взрывы. Часть города оказалась без света. Взрывы услышали в 00:30 19 декабря. Позже прогремела новая серия ударов. На военные объекты в Одессе велась атака дронов.