Российские дроны атаковали военную инфраструктуру Одессы

Российские войска нанесли мощные удары по военным и энергетическим объектам Одессы. Под обстрел попадали важные элементы военной инфраструктуры и ключевые энергетические узлы. Об этом стало известно в пятницу, 19 декабря.

По данным местных СМИ, в городе и его окрестностях жители зафиксировали более десяти мощных взрывов, в результате которых вспыхнуло не менее пяти пожаров в разных районах. На месте работают экстренные службы. Основными целями, по предварительной информации, стали военные базы, склады боеприпасов и объекты энергосистемы.

Удары также наносятся по транспортной логистике: атакованы мосты в Одесской области, которые, как утверждается, использовались для переброски вооружений. Сообщается, что по логистическому мосту в Затоке и электростанции в районе Поскот было выпущено не менее 40 ударных БПЛА типа «Герань».

Над городом наблюдается сильное зарево, в нескольких районах перебои с электроснабжением, передает Telegram-канал Mash.

18 декабря стало известно, что украинский вертолет Ми-24 вместе с экипажем был уничтожен во время выполнения боевого задания. Количество погибших и причина случившегося не уточняются.

