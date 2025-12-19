Россиян предупредили о последствиях неправильного запуска фейерверков: за это грозит крупный штраф

За нарушения при использовании пиротехники грозит штраф от 5 до 50 тыс. рублей в зависимости от последствий. Об этом предупредил адвокат Народного фронта Юрий Иванов в беседе с ТАСС.
«Если возник пожар или причинен легкий вред здоровью человека, штраф составит от 40 до 50 тыс. рублей», — уточнил эксперт.
Адвокат напомнил основные правила использования пиротехники. Так, запускать фейерверки и салюты могут только граждане старше 16 лет. Кроме того, необходимо убедиться, что в радиусе 30 м нет строений, деревьев, людей, животных и легковоспламеняющихся предметов. Также важно заранее предупреждать окружающих о планируемом запуске.
Накануне глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что последний рабочий день в 2025 году — 30 декабря — не будет сокращенным.