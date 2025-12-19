Россиян предупредили о последствиях неправильного запуска фейерверков: за это грозит крупный штраф

Адвокат напомнил основные правила использования пиротехники. Так, запускать фейерверки и салюты могут только граждане старше 16 лет. Кроме того, необходимо убедиться, что в радиусе 30 м нет строений, деревьев, людей, животных и легковоспламеняющихся предметов. Также важно заранее предупреждать окружающих о планируемом запуске.