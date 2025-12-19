Ричмонд
Кондратьев: страны НАТО помогают совершенствовать Киеву атаки БПЛА на РФ

Эксперт Кондратьев рассказал, что специалисты НАТО помогают киевскому режиму в совершенствовании атаки БПЛА на города РФ. Для ударов будет применяться искусственный интеллект.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты НАТО помогают Киеву совершенствовать атаки с применением БПЛА на города России, сообщил aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев, не исключив, что впоследствии для таких ударов будет или уже применяться искусственный интеллект.

Как сообщалось, минувшей ночью были атакованы Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. В результате погибли три человека: два члена экипажа танкера и местный житель Батайска, скончавшийся от полученных ран в больнице. Девять человек получили травмы. Атака также привела к повреждениям жилых зданий и объектов, находящихся в стадии строительства, а также к повреждению танкера класса «Волга-Дон». Удары наносились, в том числе реактивными БПЛА.

«Противник совершенствует атаки, собирая данные об их эффективности с бортовых систем беспилотных комплексов. Информацию накапливают ежедневно, чтобы впоследствии, а возможно это уже делается и сейчас, научить искусственный интеллект и нейросети разрабатывать тактику ударов на большие дистанции, распределять тактические задачи на полгода, месяц, неделю и на день», — сказал Кондратьев.

Эксперт констатировал, чтобы реализовывать такие задачи — очень сложные и серьезные, нужен огромный коллектив аналитиков.

«Мы знаем, что страны НАТО помогают Киеву специализированным программным обеспечением. В частности, это система Palantir, предназначенная для анализа данных из открытых источников, соцсетей, картографических сервисов. Цель такой работы: повысить эффективность атак на российские регионы», — сказал Кондратьев.

Резюмируя, эксперт отметил, что в борьбе, которая ведется в воздухе, сейчас происходит переломный момент.

«Наступает начало эры террористической реактивной авиации. А за кулисами этой террористической реактивной авиации стоит искусственный интеллект», — подытожил Кондратьев.

