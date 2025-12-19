Кондратьев: страны НАТО помогают совершенствовать Киеву атаки БПЛА на РФ

Как сообщалось, минувшей ночью были атакованы Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. В результате погибли три человека: два члена экипажа танкера и местный житель Батайска, скончавшийся от полученных ран в больнице. Девять человек получили травмы. Атака также привела к повреждениям жилых зданий и объектов, находящихся в стадии строительства, а также к повреждению танкера класса «Волга-Дон». Удары наносились, в том числе реактивными БПЛА.