В Братске шестерых иностранцев выдворили из страны по итогам рейда

В Братске подвели итоги недельной профилактической операции, направленной на выявление нарушений миграционного законодательства. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, за пять дней полицейские проверили места массового пребывания иностранцев: рынки, вокзалы и транспорт. За это время было составлено 20 административных протоколов.
— По результатам проверки шесть человек получили постановления об административном выдворении за пределы России. Также были выявлены нарушения закона, запрещающего иностранцам работать таксистами. Общая сумма штрафов превысила 75 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе ведомства.
В центр временного содержания были помещены двое иностранцев, задержанных в прошлом году за кражу. После отбытия наказания в СИЗО их ждет депортация, так как срок законного пребывания в стране истек. Подобные рейдовые мероприятия проводятся полицией на постоянной основе.
