Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Команда КВН из Омска завоевала третье место в Белоруссии

Сибирских весельчаков обошли лишь команды из Краснодара и Минска.

Источник: Комсомольская правда

Омская команда кавээнщиков «Год за полтора» стала бронзовым призером Международной лиги КВН, которая проходила в столице Белоруссии. Омичи уступили коллегам из Краснодара и Минска.

«Наша команда “Год за полтора” стала бронзовым призером Международной лиги КВН. Финальная игра 12-го сезона проходила в Минске, где сильнейшие юмористические коллективы соревновались за победу в конкурсах “Приветствие”, “Разминка” с жюри и “Музыкальный номер. Поздравляю нашу команду и желаю ей новых достижений!”, — написал в своем телеграм-канале заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник.

Также чиновник рассказал, что омичей обошли два коллектива — «Знак качества» из Краснодара, занявшая первое место и команда «Добровольно-принудительно» из Минска, ставшая второй.