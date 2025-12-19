Команда КВН из Омска завоевала третье место в Белоруссии

«Наша команда “Год за полтора” стала бронзовым призером Международной лиги КВН. Финальная игра 12-го сезона проходила в Минске, где сильнейшие юмористические коллективы соревновались за победу в конкурсах “Приветствие”, “Разминка” с жюри и “Музыкальный номер. Поздравляю нашу команду и желаю ей новых достижений!”, — написал в своем телеграм-канале заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник.