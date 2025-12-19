Уже десять российских аэропортов приостановили работу: что нужно знать пассажирам

Ряд российских аэропортов временно остановили работу. Прием и выпуск рейсов не осуществляется, в том числе, воздушными гаванями Владикавказа, Грозного и Магаса. Об этом свидетельствуют данные Росавиации.
Так, в общей сложности, 19 декабря работу приостановили десять аэропортов РФ. Первой стала воздушная гавань Волгограда. Там ограничения действуют с полуночи. Кроме того, запрет на прием и выпуск самолетов действует в воздушных гаванях Калуги, Пензы, Саратова, Самары, Тамбова и Ярославля.
«Аэропорты ВЛАДИКАВКАЗ (Беслан), ГРОЗНЫЙ (Северный) и МАГАС — ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в материале.
Ночью 17 декабря на прием и выпуск рейсов закрыли воздушные гавани Саратова и Пензы. Они не работали в течение нескольких часов.