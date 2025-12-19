Уже десять российских аэропортов приостановили работу: что нужно знать пассажирам

Так, в общей сложности, 19 декабря работу приостановили десять аэропортов РФ. Первой стала воздушная гавань Волгограда. Там ограничения действуют с полуночи. Кроме того, запрет на прием и выпуск самолетов действует в воздушных гаванях Калуги, Пензы, Саратова, Самары, Тамбова и Ярославля.