Politico: в штаб-квартире ЕС появились партизаны

Ряд государств ЕС начал партизанскую кампанию, «партизаны» пытаются добиться консенсуса по вопросу применения замороженных активов РФ.

Источник: Аргументы и факты

Ряд государств ЕС начал партизанскую кампанию против Брюсселя, «партизаны» пытаются добиться консенсуса по вопросу применения замороженных активов Российской Федерации, пишет Politico.

Издание из США ссылается на информацию, полученную от источников. Они рассказали, что «партизанами» являются Италия, Бельгия и некоторые другие страны.

«По словам дипломатов, Бельгия, Италия и другие страны, выразившие обеспокоенность по поводу кредита, начали партизанскую кампанию, пытаясь добиться консенсуса в пользу выпуска ЕС совместного долгового обязательства для финансирования Украины», — говорится в публикации.

Кроме того, в материале сказано, что чиновники из ЕС создали «план противодействия несогласным партизанам». В частности, речь идёт об использовании «особой» тактики главы Евросовета Антониу Кошты.

«Кошта — мастер тактики изматывания. Вы будете сидеть на совещаниях до поздней ночи, а он скажет: “Давайте позавтракаем”, давая понять, что конца этому не видно, пока не будет достигнуто соглашение. А когда люди бегают с листами бумаги, трудно сказать “нет” чему-либо», — написал автор материала.

Напомним, лидеры государств ЕС остались на второй день саммита в Брюсселе из-за безуспешных попыток договориться о финансировании украинской стороны.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что любые действия, связанные с экспроприацией российских активов на Западе, получат ответ со стороны Российской Федерации.

