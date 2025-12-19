«Она же наш человек»: Лукашенко указал на самое сильное «оружие» Трампа

По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, супруга президента США Мелания Трамп — самое сильное оружие Дональда Трампа. Об этом пишет «КП — Беларусь».
Президент Беларуси сообщил, что обратился к спецпосланнику США Джону Коулу с просьбой передать Трампу вопрос: почему он не задействует имеющееся у него самое эффективное «оружие».
«Меланию Трамп. Она же наш человек, славянка со Словении. Она много понимает и в украинском конфликте, и в Беларуси, надо ее использовать в этом плане», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что Коул лишь хмыкнул в ответ. После этого Лукашенко, по его словам, начал опасаться, что Трамп из ревности способен разорвать отношения с Беларусью.
Накануне Мелания Трамп анонсировала выход документального фильма о своей жизни. Кинокартина увидит свет 30 января 2026 года.