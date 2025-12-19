21 декабря в Красноярском крае впервые отметят День многодетной семьи

В воскресенье, 21 декабря, в Красноярском крае будут отмечать новый семейный праздник — День многодетной семьи. Включить в календарь праздников и дат такой день предложил глава региона Михаил Котюков, выступая на демографическом форуме в Красноярске. Напомним, такой форум прошел в ноябре под лозунгом «Многодетно — значит счастливо!»
День многодетной семьи — одно из мероприятий, которое реализуется в рамках национального проекта «Семья». Министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова пояснила, что праздник подчеркивает особую роль многодетных семей в обществе, в укреплении семейных ценностей, их вклад в будущее региона.
В муниципалитетах региона запланированы семейные мероприятия, посвященные Дню многодетной семьи. Программа доступна по ссылке.