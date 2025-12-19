Алешкин: Лурье может пожаловаться на судей в квалификационную комиссию

Полина Лурье, на сторону которой встал Высший Суд в споре из-за квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках, может подать жалобу на судей низших инстанций, ранее выносивших решение не в ее пользу. Об этом заявил aif.ru адвокат Андрей Алешкин.
«Я согласен с позицией господина сенатора Клишаса, который сказал, что, высшей судебной коллегии стоит обратить внимание на этих судей. Может быть, есть основания, чтобы они пересдали экзамен на знание гражданско-правового кодекса. Возможно, это правильное решение, потому что-либо они не профессионалы, как сказал сенатор, либо они имеют какую-то мотивацию, что, опять же, нарушает судейский кодекс этики. В любом случае, квалификационная судейская комиссия должна дать оценку этим судам и этим судьям для того, чтобы другим судам было неповадно выносить неправомерные решения», — отметил собеседник издания.
По словам адвоката, чтобы квалификационная комиссия приступила к рассмотрению этого вопроса, необходимо, чтобы туда была направлена соответствующая жалоба.
«Может обратиться сторона, например, Лурье. Также может направить материал Верховный Суд. Это может быть инициировано сенаторами, они имеют право там собрать группу и направить соответствующее обращение в комиссию для того, чтобы дать оценку. Я надеюсь, что сенатор Клишас сделает все возможное для того, чтобы эти судьи были подсвечены и материалы по ним попали в квалификационную судейскую комиссию и их деятельности должна быть дана оценка. Не должно быть ощущения безнаказанности наших судей», — добавил он.
Напомним, что в трех судах по делу о мошенничестве с квартирой Долиной покупательница Полина Лурье проиграла. Точку в одном из самых резонансных споров на рынке недвижимости 2025 года 16 декабря поставил Верховный суд РФ, отменив решения трех нижестоящих инстанций. Ларисе Долиной отказали в признании сделки недействительной, оставив квартиру добросовестной покупательнице Полине Лурье.