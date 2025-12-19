Алешкин: Лурье может пожаловаться на судей в квалификационную комиссию

«Я согласен с позицией господина сенатора Клишаса, который сказал, что, высшей судебной коллегии стоит обратить внимание на этих судей. Может быть, есть основания, чтобы они пересдали экзамен на знание гражданско-правового кодекса. Возможно, это правильное решение, потому что-либо они не профессионалы, как сказал сенатор, либо они имеют какую-то мотивацию, что, опять же, нарушает судейский кодекс этики. В любом случае, квалификационная судейская комиссия должна дать оценку этим судам и этим судьям для того, чтобы другим судам было неповадно выносить неправомерные решения», — отметил собеседник издания.