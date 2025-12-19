Герасимов предупредил США об ответных мерах в случае возобновления ядерных испытаний

Россия сохраняет верность Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но даст зеркальный ответ, если Вашингтон решит возобновить подобную практику. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.
— Учитываем позицию США о вероятном возобновлении ядерных испытаний. Мы неукоснительно придерживаемся своих обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Однако в случае, если эти испытания американской стороной будут возобновлены, то последуют адекватные ответные меры, — цитирует Герасимова ТАСС.
17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что отечественный ядерный щит оснащен наиболее передовыми технологическими разработками. Он современнее, чем у любой другой державы.
Владимир Путин 17 декабря выступил на заседании коллегии Министерства обороны. Основные заявления российского лидера и главы оборонного ведомства Андрея Белоусова — в материале «Вечерней Москвы».
Еще в начале ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сроки подготовки к возможным ядерным испытаниям, о которых говорилось в предложениях Совета безопасности, не установлены.