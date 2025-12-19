Психолог Хорс: Долину подвела излишняя самоуверенность

В истории с мошенниками народную артистку РФ Ларису Долину подвела излишняя самоуверенность. Таким мнением с aif.ru поделился практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
«Она же не одномоментно взяла свои счета, опустошила и отдала мошенникам или просто сообщила код из SMS, как многие попадаются. Когда месяцами разводят, это либо хронический страх и неуверенность в себе, либо другая крайность — сверхуверенность в себе, представление о себе как о сверхчеловеке, которого ни в коем случае никогда никто не сможет обмануть. Скорее всего, именно в этом состоянии Долина все делала, учитывая её предыдущие интервью, где она рассказывала, как ей давали специальные пропуска, чтобы она по Москве ездила с нарушениями. И она была в состоянии полной уверенности в себе», — сказал эксперт.
По мнению Хорса, артистка самостоятельно вышла из-под влияния мошенников.
«Она самостоятельно и вышла из этого состояния. Сейчас она явно получила сомнения в том, что является сверхчеловеком, её тоже могут обманывать. И не все в её жизни будет так, как она захочет, даже несмотря на её предыдущие заслуги в этой жизни. Вот таких людей учит только реальность», — отметил он.
Психолог обратил внимание на то, что в истории Долиной не было никакого телефонного гипноза.
«Телефонные мошенники — это волшебники психологии, нет никакого телефонного гипноза, как принято считать, нет какого-то НЛПИ. Они просто делают чёс, обзванивают там 1000 телефонных номеров и ищут вот это слабое звено. И чаще всего это человек с неразвитым критическим мышлением, который подвластен эмоциональным состояниям, а не рациональному мышлению», — добавил Хорс.
Ранее Лариса Долина заявила, что, находясь под воздействием мошенников, продала свою квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей Полине Лурье, и обратилась в суд, чтобы расторгнуть сделку. 16 декабря точку в истории с продажей недвижимости поставил Верховный суд, признав право собственности на квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье.