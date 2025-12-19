Психолог Хорс: Долину подвела излишняя самоуверенность

«Она же не одномоментно взяла свои счета, опустошила и отдала мошенникам или просто сообщила код из SMS, как многие попадаются. Когда месяцами разводят, это либо хронический страх и неуверенность в себе, либо другая крайность — сверхуверенность в себе, представление о себе как о сверхчеловеке, которого ни в коем случае никогда никто не сможет обмануть. Скорее всего, именно в этом состоянии Долина все делала, учитывая её предыдущие интервью, где она рассказывала, как ей давали специальные пропуска, чтобы она по Москве ездила с нарушениями. И она была в состоянии полной уверенности в себе», — сказал эксперт.