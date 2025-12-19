В России вводится ещё один самозапрет

Этот механизм регулируется законом, который Госдума приняла во втором и третьем чтениях, сообщает ИА DEITA.RU.
Новый подход позволяет гражданам исключить себя из участия в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и игровых залах. Для этого потребуется подать заявление через МФЦ или платформу «Госуслуги», которое будет направлено в ПАО «Единый регулятор азартных игр».
В пресс-службе Госдумы разъяснили, что лица, оформляющие самозапрет, не смогут делать ставки, включая интерактивные, в букмекерских конторах и тотализаторах, получать игровые обменные знаки, заключать рискованные соглашения о выигрыше, переводить деньги или получать рекламные сообщения от игорных заведений.
Отменить самозапрет можно будет не ранее, чем через год после его установки. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.