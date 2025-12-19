В России вводится ещё один самозапрет

Новый подход позволяет гражданам исключить себя из участия в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и игровых залах. Для этого потребуется подать заявление через МФЦ или платформу «Госуслуги», которое будет направлено в ПАО «Единый регулятор азартных игр».