В России вводится ещё один самозапрет

В России вводится новый тип самозапрета — отказ от участия в азартных играх.

Источник: ДЕЙТА

Этот механизм регулируется законом, который Госдума приняла во втором и третьем чтениях, сообщает ИА DEITA.RU.

Новый подход позволяет гражданам исключить себя из участия в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и игровых залах. Для этого потребуется подать заявление через МФЦ или платформу «Госуслуги», которое будет направлено в ПАО «Единый регулятор азартных игр».

В пресс-службе Госдумы разъяснили, что лица, оформляющие самозапрет, не смогут делать ставки, включая интерактивные, в букмекерских конторах и тотализаторах, получать игровые обменные знаки, заключать рискованные соглашения о выигрыше, переводить деньги или получать рекламные сообщения от игорных заведений.

Отменить самозапрет можно будет не ранее, чем через год после его установки. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.