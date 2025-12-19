Стали известны результаты саммита ЕС по вопросу финансирования Украины: о чем там договорились

Участники саммита ЕС договорились о выделении Украине финансовой помощи в размере 90 млрд евро на период 2026—2027 годов. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.
«Мы договорились. Решение о предоставлении 90 млрд евро в качестве помощи Украине на 2026−27 годы было одобрено», — написал политик соцсети X.
По словам британского замминистра обороны Люка Полларда, так нахываемая «коалиция желающих» выразила готовность помочь в модернизации украинской армии в соответствии со стандартами НАТО. Однако такая поддержка будет оказана только после установления мира.
При этом в Европейской комиссии раз и навсегда высказались о членстве Украины в НАТО. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, членство Киева в альянсе больше не стоит на повестке дня.